В стране и мире Министр обороны Бразилии подал в отставку Алексей Курильченко Фернанду Азеведу э Силва поблагодарил президента страны и командующих войсками. © Фото: Filipe Bispo Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Глава министерства обороны Бразилии Фернанду Азеведу э Силва объявил об уходе в отставку, его обращение опубликовано на сайте бразильского оборонного ведомства. «Я благодарю президента Республики за возможность служить стране в качестве министра обороны. Я был предан ему на протяжении более двух лет службы. Признателен и благодарен командующим ВМФ, армией и ВВС. Ухожу с уверенностью, что моя миссия выполнена», - говорится в сообщении. Азеведу э Силва отметил, что ему удалось сохранить Вооруженные силы как государственное учреждение, а военнослужащие Бразилии доказали свою готовность удовлетворять потребности жителей страны и справляться с чрезвычайными ситуациями. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика