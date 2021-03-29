Министр обороны Бразилии подал в отставку
Фернанду Азеведу э Силва поблагодарил президента страны и командующих войсками.
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Глава министерства обороны Бразилии Фернанду Азеведу э Силва объявил об уходе в отставку, его обращение опубликовано на сайте бразильского оборонного ведомства.
«Я благодарю президента Республики за возможность служить стране в качестве министра обороны. Я был предан ему на протяжении более двух лет службы. Признателен и благодарен командующим ВМФ, армией и ВВС. Ухожу с уверенностью, что моя миссия выполнена», - говорится в сообщении.
Азеведу э Силва отметил, что ему удалось сохранить Вооруженные силы как государственное учреждение, а военнослужащие Бразилии доказали свою готовность удовлетворять потребности жителей страны и справляться с чрезвычайными ситуациями.