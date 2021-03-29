Умер лидер группы «Старый приятель» Александр Зарецкий

Лидер образовавшегося еще в 1995 году московского коллектива «Старый приятель» Александр Зарецкий умер после того, как перенес инфаркт на фоне коронавируса. Известного рок-музыканта, игравшего в стиле «популярный рок», не стало спустя чуть более недели после его дня рождения - в марте ему исполнилось 53 года.

Как сообщали ранее друзья фронтмена в социальных сетях, Зарецкий перенес инфаркт после коронавируса и находился в коме. Сегодня они опубликовали обращение к поклонникам группы о том, что основателя их коллектива не стало.

«Ребята, Саши Зарецкого больше нет с нами. Очень трудно говорить и писать. Но мы можем помочь семье. Давайте сделаем это. Мы вместе», - написали музыканты группы в своем Instagram.

В своем, просуществовавшем не долгое время, журнале «Алла» певица Алла Пугачева в 1997 году назвала коллектив «Старый приятель» - главным музыкальным открытием года. Александр Зарецкий изначально основал свой коллектив вместе со своим другом, гитаристом Андреем Шуриковым. Вместе они всегда были преданными поклонниками творчества The Beatles, что и наложило отпечаток на их песни. Последний альбом коллектива, названный музыкантами - «Время», вышел в декабре 2020 года.