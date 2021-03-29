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Миротворцы РФ доставили гумгруз и сопроводили паломников в Карабахе

03:00 29.03.2021
Гуманитарная помощь была направлена в несколько населенных пунктов.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие российского миротворческого контингента продолжают оказывать содействие скорейшему возвращению жителей Нагорного Карабаха к мирной жизни. В этих была обеспечена доставка гуманитарной помощи, предоставленной российскими общественными организациями и благотворительными фондами, в населенный пункт Хнапат Аскеранского района Карабаха.

«По согласованию с администрацией района мы доставили гуманитарную помощь в несколько населенных пунктов, среди которых населенный пункт Хнапат. Мы привезли предметы первой необходимости и медикаменты, которые будут распределены между нуждающимися семьями», - сообщил офицер Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента Евгений Максимов.

В соответствии со списком, в который вошли особо нуждающиеся люди, вынужденные переселенцы и многодетные семьи, российские военнослужащие выдали более 100 комплектов вещей и предметов первой необходимости. От лица автономной некоммерческой организации «Русская гуманитарная миссия и благотворительных фондов «Доктор Лиза» и «Спеши к добру» российскими миротворцами были переданы раскладушки, одеяла, подушки, газовые горелки для приготовления пищи и иное имущество.

Также, днем ранее группа из 10 армянских паломников в сопровождении военнослужащих российского миротворческого контингента смогла посетить монастырский комплекс Дадиванк. Паломники встретились со священнослужителями и приняли участие в воскресной службе в стенах монастыря.

Дадиванк является одним из древнейших христианских монастырей и расположен на территории Кельбаджарского района, который, в соответствии с трехсторонним заявлением, перешел под контроль Азербайджана в ноябре 2020 года. Один из наблюдательных постов российского миротворческого контингента расположен поблизости от архитектурного комплекса в целях обеспечения безопасности данного объекта культурного наследия.

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