Мишустин переназначил Белозерова на должность главы «РЖД»

Глава «РЖД» Олег Белозеров переназначен на свой пост генерального директора и председателя правления госкомпании. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, срок полномочий Белозерова на своем посту составит еще 5 лет.

В «РЖД» ныне глава госкомпании пришел в 2015 году из министерства транспорта, где занимал пост первого заместителя министра. После успешной работы он был назначен ее президентом.

В 2017 году, эта должность была переименована и Белозеров, таким образом, стал генеральным директором и председателем правления ОАО «РЖД».