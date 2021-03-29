Мишустин переназначил Белозерова на должность главы «РЖД»
Согласно документу, срок полномочий председателем правления ОАО «РЖД» на своем посту составит пять лет.
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Глава «РЖД» Олег Белозеров переназначен на свой пост генерального директора и председателя правления госкомпании. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Согласно документу, срок полномочий Белозерова на своем посту составит еще 5 лет.
В «РЖД» ныне глава госкомпании пришел в 2015 году из министерства транспорта, где занимал пост первого заместителя министра. После успешной работы он был назначен ее президентом.
В 2017 году, эта должность была переименована и Белозеров, таким образом, стал генеральным директором и председателем правления ОАО «РЖД».