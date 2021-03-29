Спорт ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ Алексей Курильченко Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0. © Фото: Владимир Астапкович РИА Новости Читайте нас на: Московский клуб ЦСКА победил ярославский «Локомотив» со счетом 2:0 в ходе четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Шайбы в ворота «Локо» забросили Мэтт Робинсон и Максим Шалунов. На следующем этапе - финале Западной конференции - «красно-синие» сойдутся с петербургским СКА. В феврале ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ сезона-2020/21 и стал обладателем Кубка континента. В заключительном матче «армейцы» на выезде обыграли казанский «Ак Барс». Встреча завершилась с результатом 1:0 В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика