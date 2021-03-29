Памфилова заявила о возможных попытках вмешательства в выборы в РФ

Центральная избирательная комиссия допускает иностранное вмешательство в выборы в Государственную Думу России и готовится отражать провокации, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Да, конечно, они обязательно будут, вся логика происходящего сейчас в отношениях между многими странами Запада, в первую очередь, США, и Россией, диктует неизбежность этого вмешательства. Готовим наших членов комиссий к отражению разного рода провокаций, стрессоустойчивости», - заявила она в интервью телеканалу «Россия 24».

Председатель отметила, что избирательная кампания начнется в конце июня. При выборе даты были учтена как эпедемиологическая обстановка, так и «ряд других факторов». Памфилова предположила, что сам процесс выборов может быть продлен до трех дней.