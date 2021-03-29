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Минсельхоз предложил компенсировать рыбакам 30% затрат на топливо для работы в удаленных районах

Валентина Пескова
21:38 29.03.2021
В ведомстве отметили, что ежегодно в удаленных районах промысла Российской Федерации и в открытых водах Мирового океана ловят рыбу порядка 160 судов.
Минсельхоз предложил компенсировать рыбакам 30% затрат на топливо для работы в удаленных районах
© Фото: pixabay.com
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Российские рыбаки получат субсидии на компенсацию затрат на судовое топливо, чтобы иметь более выгодную возможность для работы в удаленных районах промысла. Как следует из документа, разработанного Минсельхозом, ее размер может составить 30% от понесенных владельцами судов затрат.

Решение о компенсации части стоимости топлива принято для достижения уровня рентабельности рыболовного промысла не менее 14-15%.

«При промысле ставриды и скумбрии в ЮАР - без учета 30% компенсации затрат на приобретение судового топлива - уровень рентабельности промысла составляет 8,7%, с учетом компенсации затрат - 14,3%», - говорится в пояснительной записке.

Как следует из проекта постановления правительства РФ на портале проектов нормативных правовых актов, для того, чтобы получить наибольший эффект господдержки, необходимо помочь субсидиями тем компаниям, которые будут вести промысел как в новых, так и в уже существующих районах, освоив квоты вылова рыбы ниже 70%. К таким относятся исключительные экономические зоны Норвегии, Японии, южной части Тихого океана и другие. Потенциальный прирост вылова по ним может составить около 650,5 тысячи тонн стоимостью порядка 855,9 миллионов долларов.

Как сообщили в Минсельхозе, в удаленных районах промысла России и в открытых районах Мирового океана ежегодно ловят рыбу порядка 160 судов. Топливные субсидии уже давно и широко распространены в Австралии, Бразилии, Канаде, Мексике, Норвегии, Китае, республике Корея, Тайване, США, Индии, Японии, а также в странах ЕС.

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