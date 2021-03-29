В стране и мире Путин посмертно наградил орденом Мужества австрийку за спасение советских пленных в 1945 году Светлана Иванова Семья Марии Лангталер спрятала у себя дома офицеров Михаила Рыбчинского и Николая Цемкало. © Фото: Ricardo Demurez, httpimagebroker.com#search, Globallookpress Читайте нас на: Жительницу Австрии Марию Лангталер посмертно наградили орденом Мужества за помощь советским военнопленным Михаилу Рыбчинскому и Николаю Цемкало. Соответствующее решение принял российский президент Владимир Путин. Указ главы государства размещен на официальном портале правовых актов. Лангталер получила государственную награду Российской Федерации «за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Второго февраля 1945 года из концентрационного лагеря Маутхаузен, который был создан в 1938 году как подразделение Дахау, бежало более 400 советских военных. Практически всех сбежавших позже поймали и убили нацисты, однако в числе тех, кому удалось спастись, оказались офицеры Михаил Рыбчинский и Николай Цемкало. Узников укрыла у себя в доме и прятала до конца войны семья Марии Лангталер. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика