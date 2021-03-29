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В Госдуму внесен проект об обязательной регистрации домашних животных

Алексей Курильченко
21:25 29.03.2021
Законопроект позволит возвращать потерявшихся питомцев владельцам.
В Госдуму внесен проект об обязательной регистрации домашних животных
© Фото: pixabay.com
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Заксобрание Челябинской области внесло в Государственную Думу законопроект об обязательной регистрации и учете домашних животных. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно тексту законопроекта, регистрация позволит возвращать потерявшихся животных владельцам, а также станет сдерживающим фактором для тех, кто решит выгнать своего питомца на улицу.

Ранее зоопсихолог Мирослав Волков объяснил, почему «терапия животными» благоприятно сказывается на эмоциональном состоянии работников, часто подвергаемых крупным стрессам. Для создания благоприятной атмосферы в коллективе крупные компании прибегают к созданию в своих офисах специальных помещений, в которых сотрудники могут оставить своих домашних животных, чтобы пообщаться с ними во время перерыва.

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