Истребители Норвегии и Британии сопровождали российские Ту-142 над акваторией Норвежского и Северного морей

Экипажи двух дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота провели плановый полет над акваторией Северного моря и в Северо-Восточной Атлантике. В ходе пролета над Норвежским морем для сопровождения российских самолетов дважды в воздух поднимались истребители F-16 военно-воздушных сил Норвегии.

Над акваторией Северного моря в воздух были подняты два истребителя Typhoon ВВС Великобритании.

На начальном участке полета над Баренцевым морем Ту-142 сопровождали экипажи истребителей Су-33. Продолжительность полета составила около 11 часов.

В пресс-службе Северного флота отметили, что полет самолетов морской авиации Северного флота выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.