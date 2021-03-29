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Истребители Норвегии и Британии сопровождали российские Ту-142 над акваторией Норвежского и Северного морей

Алексей Курильченко
20:47 29.03.2021
Полет самолетов Северного флота выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Истребители Норвегии и Британии сопровождали российские Ту-142 над акваторией Норвежского и Северного морей
© Фото: Минобороны России
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Экипажи двух дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота провели плановый полет над акваторией Северного моря и в Северо-Восточной Атлантике. В ходе пролета над Норвежским морем для сопровождения российских самолетов дважды в воздух поднимались истребители F-16 военно-воздушных сил Норвегии.

Над акваторией Северного моря в воздух были подняты два истребителя Typhoon ВВС Великобритании.

На начальном участке полета над Баренцевым морем Ту-142 сопровождали экипажи истребителей Су-33. Продолжительность полета составила около 11 часов.

В пресс-службе Северного флота отметили, что полет самолетов морской авиации Северного флота выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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