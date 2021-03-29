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Спускались по тросу: экипажи вертолетов Ми-8 ЦВО успешно эвакуировали «раненых» в горах Алтая

Валентина Пескова
21:02 29.03.2021
В ходе учений в Республике Алтай экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШВ провели более 50 поисково-спасательных операций с десантированием спасательной группы.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШВ отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) отработали поиск и эвакуацию условно раненых людей в ходе учений в Республике Алтай.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, основным эпизодом учений стал поиск пострадавших в горных ущельях и на перевалах высотой от двух до трех тысяч метров, после чего спасательная группа производила десантирование в район условного бедствия беспосадочным способом.

Маневрируя и огибая рельеф местности на предельно малых высотах, авиационные спасатели спускались к «пострадавшим» по специальным тросам, зависнув над заданным квадратом на высоте около 30 метров с помощью спусковых роликовых устройств.

Проходя основной этап учения, экипажи Ми-8АМТШВ осуществили более 50 поисково-спасательных операций с десантированием спасательной группы как беспосадочным способом, так и осуществляя приземление в незнакомой высокогорной местности.

Всего в тренировочных операциях  было задействовано 12 экипажей вертолетов Ми-8АМТШВ, более 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава и специалистов поисково-спасательной и парашютно-десантной службы.

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