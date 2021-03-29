В Москве спасатели сняли двух велосипедистов с отколовшейся льдины
Молодых людей пришлось уговаривать покинуть опасное место.
© Видео: Пресс-служба ГОЧСиПБ © Фото: Пресс-служба ГОЧСиПБ
Столичные спасатели сняли с отколовшейся на Москве-реке льдины двух велосипедистов, которые оказались в 100 метрах от берега. В пресс-службе департамента ГОЧСиПБ отметили, что молодые люди сначала отказались покидать опасное место - их пришлось уговаривать.
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