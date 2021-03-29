В стране и мире В Москве спасатели сняли двух велосипедистов с отколовшейся льдины Алексей Курильченко Молодых людей пришлось уговаривать покинуть опасное место. © Видео: Пресс-служба ГОЧСиПБ © Фото: Пресс-служба ГОЧСиПБ Читайте нас на: Столичные спасатели сняли с отколовшейся на Москве-реке льдины двух велосипедистов, которые оказались в 100 метрах от берега. В пресс-службе департамента ГОЧСиПБ отметили, что молодые люди сначала отказались покидать опасное место - их пришлось уговаривать. «В районе острова Бобровый в 100 метрах от берега спасатели обнаружили на дрейфующей льдине двух молодых людей с велосипедами», - сообщили спасатели агентству РИА Новости. © Пресс-служба ГОЧСиПБ После эвакуации велосипедисты были доставлены на поисково-спасательную станцию «Кожухово», где сотрудники полиции провели с ними профилактическую беседу. © Пресс-служба ГОЧСиПБ В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика