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В Москве спасатели сняли двух велосипедистов с отколовшейся льдины

Алексей Курильченко
20:36 29.03.2021
Молодых людей пришлось уговаривать покинуть опасное место.
© Видео: Пресс-служба ГОЧСиПБ © Фото: Пресс-служба ГОЧСиПБ
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Столичные спасатели сняли с отколовшейся на Москве-реке льдины двух велосипедистов, которые оказались в 100 метрах от берега. В пресс-службе департамента ГОЧСиПБ отметили, что молодые люди сначала отказались покидать опасное место - их пришлось уговаривать.

© Пресс-служба ГОЧСиПБ

«В районе острова Бобровый в 100 метрах от берега спасатели обнаружили на дрейфующей льдине двух молодых людей с велосипедами», - сообщили спасатели агентству РИА Новости.

© Пресс-служба ГОЧСиПБ

После эвакуации велосипедисты были доставлены на поисково-спасательную станцию «Кожухово», где сотрудники полиции провели с ними профилактическую беседу.

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