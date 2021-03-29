В ФСБ задержали преступников, продававших фальшивые справки с отрицательными ПЦР-тестами

Воспользовавшись ситуацией, когда гражданам иностранных государств нужно предъявлять справку о наличии отрицательного теста на коронавирус, так называемый «бизнес» наладили мошенники в Новосибирской области.

Представители ФСБ РФ задержали группу недобросовестных граждан, специализировавшихся на изготовлении и сбыте подложных медицинских документов для въезда на территорию Российской Федерации.

Оперативники пограничного управления спецслужбы прибыли в обычное офисное здание в центре Новосибирска в разгар рабочего дня, где под видом врачей работали настоящие мошенники. У задержанных изъяли 1000 заполненных «липовых» бланков с ПЦР-тестами, 400 справок-приглашений и три миллиона рублей в российской и зарубежной валюте. Толстые пачки подложных документов о якобы успешно сданном ПЦР-тесте в России должны были отправиться за границу. При этом на каждом имелась почти «настоящая» голограмма одной из городских поликлиник, однако о пациентах с такими фамилиями и данными тестов там даже не имели представления.

Аналогичные услуги предлагают сейчас и тем гражданам России, которые только собираются отправиться за границу. В преддверии курортного сезона мошенники начали особенно проявлять активность, при этом цена данной «медвежьей услуги» у них составляет всего около двух тысяч рублей. На поверку же такие документы можно сразу же выбрасывать в мусорное ведро - проверку на сайте Госуслуг они не пройдут.

«Будут отличия в штампах медорганизации и подписи главного врача, ее часто забывают поставить на штампе», - рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Другой мужчина, по версии следствия, планировал наладить продажу поддельных сертификатов о вакцинации в Москве, и просил за это от четырех до пяти тысяч рублей. На подозреваемого полицейские вышли легко, обнаружив сайт с рекламой незаконных услуг.

В большинстве случаев мошенники требуют стопроцентную предоплату за фальшивку, обещая отправить документы в электронном виде. Однако после того, как деньги переводятся на указанный номер карты, следы таких продавцов растворяются в неизвестном направлении.

В отличие от Европы, где вакцины распределяют лишь среди ограниченных категорий граждан, поставить прививку в России может любой желающий. Очередей к врачам никаких нет, а официальные пункты по вакцинации работают даже в торговых центрах. Только в таких случаях можно быть уверенными, что вы ничем не рискуете и уж точно не попадетесь на уловки мошенников, обезопасив тем самым себя и всех своих родных от опасного заболевания.