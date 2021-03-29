Итоговое сочинение для допуска школьников к ЕГЭ перенесено на 15 апреля

Итоговое сочинение, которое является допуском для школьников к Единому государственному экзамену, перенесено с 5 на 15 апреля. Документ опубликован на сайте правовой информации. Он вносит изменения в приказ «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020/21 учебном году в части проведения итогового сочинения (изложения)».

Дополнительные даты проведения сочинения также были перенесены - с 21 апреля на 5 мая и с 5 на 19 мая.

В январе в Рособрнадзоре сообщили, что процедура проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году не претерпит существенных изменений в сравнении с прошлым годом. Но в школах будет проведены необходимые мероприятия в соответствии с требованиями эпидемической безопасности.