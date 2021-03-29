Умер экс-глава Sputnik Молдова Владимир Новосадюк

Известный молдавский журналист Владимир Новосадюк умер на 76-м году жизни. Об этом сообщили в агентстве Sputnik Молдова, которое журналист долгое время возглавлял в Молдавии. До этого он также работал собственным корреспондентом в этой стране от агентства РИА Новости.

«Ветеран журналистики, наш современник, новатор, полный идей и неиссякаемой энергии - таким помнят Владимира Николаевича все, кому посчастливилось трудиться и жить рядом с ним», - говорится в сообщении.

До 2019 года Владимир Новосадюк был главным редактором агентства Sputnik Молдова. Журналист удостоен почетного звания Om Emerit, что соответствует званию «Заслуженный журналист Молдовы». Как отмечают коллеги и сотрудники журналиста, он искренне любил Молдову и долгие годы «находился в самой находился в самой гуще событий, новостей, мнений и фактов».

В 2018 году Новосадюк также был отмечен премией «Человек года-2018» в категории СМИ по версии Международной общественной ассоциации Personalitate.