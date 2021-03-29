«Тинькофф Банк» подал иск к МТС на миллиард рублей

«Тинькофф Банк» подал в суд на ПАО «Мобильные телесистемы». В иске против компании, зарегистрированном в Арбитражном суде Москвы, указана сумма исковых требований, которая составляет 1,117 миллиарда рублей.

Как уточнил РБК, банк, принадлежащий группе компаний бизнесмена Олега Тинькова, понес миллиардные убытки от неправомерных действий компании мобильной связи.

Оператора обвиняют в злоупотреблении своим положением за счет «установления и поддержания монопольно высокой цены на услуги смс-рассылки», а кроме того - «создания дискриминационных условий» для работы с компанией. Представитель МТС рассказал изданию, что в компании не согласны с требованиями иска и собираются отстаивать свою позицию.

Ранее ФАС уже признавала компании МТС, Тele2 и «Вымпелком» в нарушении условий сотрудничества с частными банками, так как государственные банки платили за смс-рассылки меньше, чем остальные. Как заключили в службе, такая политика нарушает закон о конкуренции.