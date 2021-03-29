Сверхзвуковые стратегические ракетоносцы Ту-160 обозначили российское присутствие над северными морями: видео
Их сопровождали истребители-перехватчики МиГ-31, которые принадлежали к авиации Военно-морского флота.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Два сверхзвуковых стратегических ракетоносца Ту-160 обозначили российское присутствие над водами Атлантики, а также Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает Минобороны России.
Ту-160 сопровождали истребители-перехватчики МиГ-31, они принадлежали к авиации Военно-морского флота.
Полеты прошли над нейтральными водами и в полном соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
Такие мероприятия дальней авиации - дело регулярное, российские самолеты летают над водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.