Сверхзвуковые стратегические ракетоносцы Ту-160 обозначили российское присутствие над северными морями: видео

Два сверхзвуковых стратегических ракетоносца Ту-160 обозначили российское присутствие над водами Атлантики, а также Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает Минобороны России.

Ту-160 сопровождали истребители-перехватчики МиГ-31, они принадлежали к авиации Военно-морского флота.

Полеты прошли над нейтральными водами и в полном соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Такие мероприятия дальней авиации - дело регулярное, российские самолеты летают над водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.