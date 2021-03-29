Туристы решили поиграть в волейбол у извергающегося вулкана в Исландии

Извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии привлекло внимание любителей экстремальных развлечений.

В сети опубликовали видео, где группа людей играет в волейбол на фоне бурлящего жерла огромной огненной горы. По горе из него выливаются потоки горячей лавы, а в воздух летят огненные брызги. Однако туристов, приехавших в гости в страну с необычным ландшафтом - это совершенно не отпугнуло.

Власти Исландии напоминают, что приближаться к месту извержения - опасно для жизни. Древний вулкан проснулся 20 марта, после чего в стране оказалось полностью парализовано авиасообщение из-за огромного облака дыма и пепла в небе, а также перекрыта часть автодорог.