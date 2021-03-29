Диетолог назвала лучший фрукт для омолаживания кожи

Манго является очень полезным фруктом. В нем много витамина С, провитамина А, микроэлементов, включая калий, а также клетчатка. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова. По словам врача, благодаря богатому составу употребление манго благотворно влияет на микрофлору ЖКТ, является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний и защищает от старения.

«У манго действительно много преимуществ, кроме цены. О пользе можно говорить много, это прежде всего источник витамина С, провитамина А, это каратиноиды, большое количество микроэлементов, витаминов группы В, практически все в минимальном количестве там представлены. Это источник калия, что тоже полезно для профилактики отеков, профилактики сердечно-сосудистой системы, то есть здоровья. Кроме того, там конечно же есть клетчатка», - отметила диетолог.

По ее словам, благодаря способности манго нормализовать микрофлору кишечника можно считать употребление этого фрукта и профилактикой заболеваний ЖКТ и даже рака. Как указала Дианова, это противораковое свойство манго объясняется наличием антиоксидантов в составе.

«В любом фрукте, имеющем яркую окраску, имеются антиоксиданты, витамин С, витамин К, витамин А. И это те супервитамины, которые являются антиоксидантами в том числе и защищают нас от старения преждевременного, от атеросклероза, делают нас более молодыми, омолаживают кожу», - сказала врач.

При этом гастроэнтеролог призвала не ограничивать свой рацион одним манго, включать его в пищу несколько раз в неделю и помнить, что разнообразие является залогом стабильного пищевого поведения.