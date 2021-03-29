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Союзная Шамбала: откуда фантаст Иван Ефремов узнал текст засекреченного в СССР обращения к тибетским старейшинам

Егор Левин
18:41 29.03.2021
Знания писателя вызвали подозрения советского руководства, так как Тибет всегда был объектом интереса британской разведки. Напрашивалось мнение, что узнать тайну Ефремов мог только от англичан.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sun Fei, XinHua, Globallookpress
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В своих книгах советский фантаст Иван Ефремов делал предсказания, которые, по мнению спецслужб, были едва ли не разглашением государственных тайн. Сам писатель утверждал, что он считывает информацию из ноосферы, о которой писал еще академик Владимир Вернадский. Сотрудников госбезопасности такие объяснения не устраивали.

Одним из самых ярких подобных случаев была ситуация с книгой Ефремова «Туманность Андромеды», когда он ясно показывал, что хорошо знаком с концепцией Шамбалы (место нахождения великих учителей, продвигающих эволюцию человечества).

«Это насторожило власти, потому что в начале 20-х годов и советская разведка под руководством Дзержинского, и советские ученые занимались этим вопросом. Но в СССР после 30-х годов все это было закрыто наглухо, все архивы были либо почищены, либо так упрятаны, что концов не найдешь. И вдруг он произносит клятву, которая практически полностью повторяет обращение к старейшинам Шамбалы», - рассказал полковник КГБ в отставке, историк и писатель Арсен Мартиросян.

Откуда Ефремов мог знать такие вещи? Это вызвало подозрения, так как Тибет всегда был объектом интереса британской разведки. Напрашивалось мнение, что узнать тайну Ефремов мог только от англичан, а значит, как рассудили в спецслужбах, был шпионом.

Было ли это так на самом деле? Об этом - в новом выпуске программы «Загадки века» с Сергеем Медведевым под названием «Иван Ефремов. Шпионская история». В 1972 году полюбившийся читателям фантаст внезапно умирает от сердечного приступа, и Москва тут же наполняется слухами: не было ли это связано с его якобы «антисоветскими» произведениями и обвинениями в шпионаже в пользу иностранных спецслужб? Ответы на эти и другие вопросы - в 20.25 на телеканале «Звезда».

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