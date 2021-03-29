Путин присвоил высший классный чин замминистру обороны РФ Алексею Криворучко
Классный чин действительного государственного советника первого класса является высшим чином для гражданских служащих.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении классных чинов государственной гражданской службы РФ федеральным государственным служащим.
Согласно тексту документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, классные чины действительного государственного советника первого класса присвоены заместителю главы российского военного ведомства Алексею Криворучко и директору Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрию Шугаеву.
Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о присвоении высших офицерских званий званий сотрудникам военной прокуратуры и классных чинов работникам прокуратуры РФ. Также ряду работников прокуратуры были присвоены классные чины.