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«Шпионская история»: как фантаст Иван Ефремов предсказал место крупного алмазного месторождения

Егор Левин
17:54 29.03.2021
Писатель в своем предсказании использовал исключительно научный метод, однако советские спецслужбы в это не поверили.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости
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Благодаря своему дару «провидения», писатель Иван Ефремов привлек внимание советских спецслужб еще в самом начале своего творческого пути. В одном из своих ранних произведений он с поразительной точностью предсказал место крупного месторождения алмазов. Сделал он это в рассказе «Алмазная труба».

«Причем, сделал это с такой точностью, что разница между указанным в рассказе и реальным месторождением составляла всего 300 километров. Его, конечно, вызвали в компетентные органы и заявили, что он разглашает государственные секреты», - рассказал историк Ярослав Листов.

Однако Ефремов в ответ на это продемонстрировал документы, руководствуясь которыми он и совершил свое научное предсказание, не имея никаких сведений государственной важности. Но при этом случались у писателя и другие прозрения, которые невозможно объяснить исключительно научным подходом.

Какие? Об этом - в новом выпуске программы «Загадки века» с Сергеем Медведевым под названием «Иван Ефремов. Шпионская история». В 1972 году полюбившийся читателям фантаст внезапно умирает от сердечного приступа, и Москва тут же наполняется слухами: не было ли это связано с его якобы «антисоветскими» произведениями и обвинениями в шпионаже в пользу иностранных спецслужб? Ответы на эти и другие вопросы - в 20:25 на телеканале «Звезда».

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