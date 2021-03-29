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Умерла главный редактор журнала «Мурзилка» Татьяна Андросенко

Валентина Пескова
17:44 29.03.2021
Главного редактора популярного в СССР детского иллюстрированного журнала «Мурзилка» не стало на 75-м году жизни.
Умерла главный редактор журнала «Мурзилка» Татьяна Андросенко
© Фото: Владимир Вяткин, РИА Новости
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В Москве после тяжелой болезни умерла Татьяна Андросенко - главный редактор и генеральный директор, руководившая более 30 лет детским журналом «Мурзилка», который для многих детей СССР, наряду с не менее популярными «Веселыми картинками» и «Юным натуралистом», стал символом детства.

О том, что 29 марта не стало заслуженного работника культуры РФ, сообщили в самом издательстве детского журнала.

«Татьяна Филипповна уделяла большое внимание работе с молодыми авторами. Также она активно занималась просветительской деятельностью: организовывала встречи читателей с редакцией журнала, его авторами и художниками. Уход Татьяны Филипповны Андросенко из жизни - большая утрата для всего литературного сообщества. Светлая память о ней сохранится во многих сердцах», - добавили в издании.

За время своей работы в издательстве Татьяна Андросенко побывала во многих командировках во всех концах страны, хорошо изучив ее географию и территории. Результатом таких поездок и встреч зачастую становились увлекательные тематические выпуски журнала.

Главный редактор «Мурзилки» также являлась почетным работником общего образования РФ, членом Союза писателей России, членом Союза журналистов Москвы, членом Совета по детской и юношеской литературе Международного сообщества писательских союзов, членом правления ООБФ «Российский детский фонд» и кавалером ордена Почета.

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