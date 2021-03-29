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Российские Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Андрей Аркадьев
17:34 29.03.2021
В полете летчики находились более восьми часов.
Российские Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями
© Фото: Минобороны России
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Два стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями и Атлантическим океаном. Их сопровождали сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31 морской авиации ВМФ России, сообщает Минобороны России.

Летчики дальней авиации Воздушно-космических сил России регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Полеты выполняются в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Бомбардировщик Ту-160 способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3 500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.

В случае необходимости самолет способен и прорывать ПРО: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.

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