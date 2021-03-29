Стартующие с ревом и пламенем ракеты С-400 озарили бурятское небо

В Бурятии на полигоне Телемба завершились масштабные учения с боевыми ракетными стрельбами по управлению авиацией и силами ПВО Восточного военного округа. Они проводились под руководством командующего ВВО генерал-полковника Жидко.

В стрельбах участвовали самые разные комплексы и системы - С-400, С-300В4, «Бук-М2», «Тор», «Панцирь-С1», «Оса» и «Стрела-10». Весь этот арсенал работал по ракетам-мишеням «Стриж», «Армавир», «Пищаль» и «Саман».

На учениях отрабатывалось взаимодействие боевых расчетов зенитных комплексов и радиотехнических подразделений - это контроль за обстановкой в воздухе, сопровождение целей и пуски по мишеням.

Авиация - истребители, штурмовики и вертолеты - сыграла на учениях сразу две роли. С одной стороны, летчики выполнили роль условного противника, а с другой - сами отработали задачи по атаке наземных целей - пунктов управления, РЛС и противовоздушных комплексов и систем.

Отработали свои задачи и на командном уровне - ведь от уровня подготовленности штабов и центров управления зависит, распадется ли бой на множество отдельных столкновений, или же все будет идти максимально рационально и реализовывать единый замысел.

Всего в учениях были задействованы две тысячи военнослужащих Восточного военного округа и более пяти сотен единиц техники.