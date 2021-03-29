ФСБ РФ сообщила о вступлении в силу приговора в отношении украинского шпиона Василенко

В России вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении гражданина Украины, бывшего футболиста Василия Василенко. Как официально сообщили в ФСБ РФ, уроженцу соседней страны вменяется совершение по преступления по статье 276 УК России - «Шпионаж».

«Решением суда апелляционной инстанции приговор московского городского суда в отношении гражданина Украины Василенко В.И., 1967 года рождения, оставлен без изменений и вступил в законную силу», - говорится в сообщении ведомства.

Как установило следствие, Василенко целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России. Работники спецслужбы установили, что передача данных сведений за рубеж могла нанести ущерб безопасности Российской Федерации.

В ходе следствия, отметили в Федеральной службе безопасности, были собраны все исчерпывающие доказательства виновности иностранного гражданина в совершении шпионажа.

Василий Василенко был задержан сотрудниками ФСБ РФ в конце 2019 года при получении партии комплектующих к зенитному ракетному комплексу «С-300» в интересах государственного концерна «Укроборонпром». С 1992 по 2001 год Василенко профессионально играл в футбол в различных украинских командах. По окончания карьеры продолжал работать детским тренером по футболу.