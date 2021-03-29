Начальники Генштабов ВС России и Узбекистана обсудили перспективы военного сотрудничества

Перспективы российско-узбекистанского военного сотрудничества обсудили начальники Генеральных штабов России и Узбекистана Валерий Герасимов и Шухрат Халмухамедов в понедельник на встрече в Москве.

«Наше взаимодействие в военной области является важным фактором сохранения региональной стабильности. Мы намерены развивать его и дальше», - сказал Герасимов на переговорах.

По его словам, в Министерстве обороны РФ рассматривают Узбекистан как стратегического партнера России в Центрально-Азиатском регионе.

«Отношения между нашими государствами носят союзнический характер, а народы России и Узбекистана связаны многовековыми узами дружбы», - отметил Герасимов.

Он предложил в ходе встречи подвести итоги двустороннего сотрудничества и наметить перспективы дальнейших действий, а также поздравил коллегу с назначением на должность начальника Генерального штаба – первого заместителя министра обороны Вооруженных сил республики.

«Желаю успехов в службе», - сказал Герасимов.

Россия является ключевым союзником Узбекистана в военной сфере, крупнейшим партнером в области оснащения национальных Вооруженных сил вооружением, заявил начальник Генерального штаба республики Шухрат Халмухамедов.

«Россия – наш самый важный и ключевой партнер в военной сфере», - сказал он.

При этом военачальник отметил, что регулярно проводимые штабные переговоры между вооруженными силами двух стран позволяют проанализировать текущее состояние военного и военно-технического сотрудничества, а также определить наиболее перспективные, важные направления для активизации по всем направлениям взаимодействия.