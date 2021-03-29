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В Красноярском крае выбрали лучших юнармейцев для участия в Параде Победы

Алексей Баранов
16:55 29.03.2021
Отсев - как в престижный вуз, ведь на кону участие в Параде Победы, который пройдет 9 Мая на центральной площади города.
В Красноярском крае выбрали лучших юнармейцев для участия в Параде Победы
© Фото: «Юнармия»
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Тысячи юнармейцев и курсантов военно-патриотических объединений Красноярского края стали участниками краевого конкурса по строевой подготовке. Соискателям пришлось доказывать свое мастерство в теории и на практике: выполнять строевые приемы на месте и в движении, а еще продемонстрировать знания Строевого устава ВС РФ.

Конкурс проходил в два этапа - на муниципальном и зональном уровне. Победители конкурса в своих муниципалитетах отправлялись на зональный этап, где их оценивала краевая судейская коллегия, включающая в себя представителей Военного комиссариата Красноярского края и региональных патриотических общественных объединений.

© «Юнармия»

По итогам всех конкурсов и этапов жюри отобрало 102 участников - именно они представят свои территории в сводном парадном расчете 9 Мая в торжественном марше, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Зональные этапы прошли в разных городах Красноярского края: Дивногорске, Ачинске, Минусинске, Лесосибирске и Канске.

Победители конкурса пройдут 10-дневные сборы в Красноярске, где будут участвовать в репетициях торжественного шествия, оттачивать строевые приемы и прохождение в парадном расчете. В дополнение организаторы конкурса подготовили для ребят обширную культурную программу, которая включает в себя экскурсии, выступления творческих коллективов, военно-спортивные игры и многое другое.

© «Юнармия»

Краевой конкурс по строевой подготовке для участников движения «Юнармия» и курсантов военно-патриотических клубов и проекта «Пост №1» проходит уже третий год. Его организаторами являются Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края совместно с региональным отделением Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

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