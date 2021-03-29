В Красноярском крае выбрали лучших юнармейцев для участия в Параде Победы
Отсев - как в престижный вуз, ведь на кону участие в Параде Победы, который пройдет 9 Мая на центральной площади города.
© Фото: «Юнармия»
Тысячи юнармейцев и курсантов военно-патриотических объединений Красноярского края стали участниками краевого конкурса по строевой подготовке. Соискателям пришлось доказывать свое мастерство в теории и на практике: выполнять строевые приемы на месте и в движении, а еще продемонстрировать знания Строевого устава ВС РФ.
Конкурс проходил в два этапа - на муниципальном и зональном уровне. Победители конкурса в своих муниципалитетах отправлялись на зональный этап, где их оценивала краевая судейская коллегия, включающая в себя представителей Военного комиссариата Красноярского края и региональных патриотических общественных объединений.
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