В стране и мире В Красноярском крае выбрали лучших юнармейцев для участия в Параде Победы Алексей Баранов Отсев - как в престижный вуз, ведь на кону участие в Параде Победы, который пройдет 9 Мая на центральной площади города. © Фото: «Юнармия» Читайте нас на: Тысячи юнармейцев и курсантов военно-патриотических объединений Красноярского края стали участниками краевого конкурса по строевой подготовке. Соискателям пришлось доказывать свое мастерство в теории и на практике: выполнять строевые приемы на месте и в движении, а еще продемонстрировать знания Строевого устава ВС РФ. Конкурс проходил в два этапа - на муниципальном и зональном уровне. Победители конкурса в своих муниципалитетах отправлялись на зональный этап, где их оценивала краевая судейская коллегия, включающая в себя представителей Военного комиссариата Красноярского края и региональных патриотических общественных объединений. © «Юнармия» По итогам всех конкурсов и этапов жюри отобрало 102 участников - именно они представят свои территории в сводном парадном расчете 9 Мая в торжественном марше, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Зональные этапы прошли в разных городах Красноярского края: Дивногорске, Ачинске, Минусинске, Лесосибирске и Канске. Победители конкурса пройдут 10-дневные сборы в Красноярске, где будут участвовать в репетициях торжественного шествия, оттачивать строевые приемы и прохождение в парадном расчете. В дополнение организаторы конкурса подготовили для ребят обширную культурную программу, которая включает в себя экскурсии, выступления творческих коллективов, военно-спортивные игры и многое другое. © «Юнармия» Краевой конкурс по строевой подготовке для участников движения «Юнармия» и курсантов военно-патриотических клубов и проекта «Пост №1» проходит уже третий год. Его организаторами являются Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края совместно с региональным отделением Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика