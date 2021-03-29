Путин предложил Совбезу РФ обсудить работу по пресечению нарушений в сфере природопользования

Президент РФ Владимир Путин, открывая оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, предложил его участникам обсудить меры по совершенствованию работы контрольно-надзорных ведомств и правоохранительных органов в сфере природопользования, а также - вопросам пресечения правонарушений в данном сегменте.

«Тема чрезвычайно важная, очень актуальная, причем в практическом преломлении, с практической точки зрения», - отметил глава государства.

Как прокомментировал президент РФ, на площадке правительства и в администрации главы России этим вопросом занимаются постоянно. Поэтому, по его мнению, вопросы обеспечения правопорядка в данном направлении должны обязательно обсуждаться на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России.