О роли России на Балканах, в Косово и грядущих выборах: интервью с главой партии «Народное движение свободы» Мирославом Паровичем

- Хочется начать с самой важной части истории Сербии, истории Балкан - 24 марта 1999 года генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана отдал приказ о начале бомбардировки Югославии. Как вы считаете, по прошествии 20 лет, что для Сербии и всех Балкан сегодня означает тот шаг Запада?

- Сербы защищали свою территорию от террористов. Я имею в виду Армию освобождения Косово. И Россия вступилась за Сербию. Для РФ наш конфликт помог понять, что Сербия - всего лишь испытательная площадка, и конечная цель - это сама Россия. Конечно, 1999 год для меня и для всего народа стал драматичным периодом. У меня, как у 15-летнего подростка, это осталось глубоко в памяти. Но сегодня мы наблюдаем возвращение, воскресение России. И сегодня мы вместе защищаем Косово, мы вместе защищаем мировой порядок, который основывается на международном праве и взаимном уважении.

- Россия вывела свой миротворческий контингент из Косово и Боснии в 2003 году, но запрос на РФ на Балканах по-прежнему высок. Развиваются экономические, гуманитарные отношения. В политическом урегулировании в регионе к мнению Российской Федерации прислушиваются все стороны, в Косово в том числе. Почему для Балкан, где пока все еще непросто, важно участие Москвы в политических процессах?

- Сербский народ переживал самый эйфорический момент в 1999 году, когда Россия вошла на территорию Косово. Это был знак, что мы не поражены, что все еще не конец. Конечно, 2003 год грустно вспоминать. Запрос на присутствие России на Балканах, конечно же, есть, в военном смысле также. Сегодня, с политической точки зрения, Россия поддерживает международный порядок, Россия поддерживает баланс сил. Если бы Россия не вела такую политику, все Балканы были бы уже в НАТО. Эта ситуация привела бы к тому, что агрессор и жертва поменялись бы местами. И сербов снова обвинили бы во всех возможных и невозможных преступлениях. Сегодня я должен констатировать, что мы себя чувствуем с Россией намного безопаснее, чем в 1999 году.

- Удивительно, но Косово спустя два десятилетия перестало быть оплотом Запада, и эту роль на себя приняла Черногория. Ее лидер господин Джуканович, ожидая поддержки от нынешнего президента США Джозефа Байдена, рассчитывает сохранить власть, контактируя и с сербским коллегой Вучичем. Что Вы думаете о такой политической «эквилибристике» Подгорицы? Это нормально?

- Надо сказать, что Мило Джуканович всегда оставался человеком Запада на Балканах. Его основной ролью было - разбить Югославию на части и оторвать себе свой кусок, разбив при этом сербский народ по отдельным «квартирам». Джуканович стал фактически не шефом государства, а шефом мафии - структур, которые закулисно управляют государственными элементами. Через мафию контролируются и все остальные балканские регионы, и политическая сфера, и экономическая, и сфера безопасности. Два года назад Джуканович получил последнее задание - расколоть СПЦ (Сербскую православную церковь - прим. ред.) и создать, так называемую, Черногорскую православную церковь. Очень похожая ситуация была на Украине. Это поведение вызвало беспрецедентную реакцию, оно вызвало мирную христианскую революцию. По всей стране прокатились мирные литургии, в которых участвовали сотни тысяч человек. И 30 августа, на выборах, когда вся Европа находилась на карантине, в самоизоляции, черногорский народ победил мирным путем.

Власть в Черногории сегодня - это первая и самая сербская власть в Черногории после Второй мировой войны. Это власть, которую создал покойный митрополит Амфилохий, это его наследие. Формирование такой власти - это доказательство того, что Мило Джуканович потерпел поражение в Черногории.

- Вы как раз подводите к теме внутренней сербской повестки, в 2022 году предстоят выборы в парламент Сербии. Как эти выборы повлияют на ситуацию внутри страны?

- Сербии нужен общественный договор на тему того, как мы будем выходить из этого кризиса. Я могу сравнить ситуацию с человеком, который болеет остеопорозом. То есть снаружи он смотрится все еще сильно, но внутри кости все мягче. Этот кризис нужен только врагам Сербии, им интересна гражданская война, которая может разрушить наше общество и власть. Если бы власть была достаточно умна, она бы уже сейчас начала диалог о возможности проведения честных выборов и предоставления площадки для всех сил. Также мы должны выяснить и понять влияние криминальных организаций и других структур на верхи власти.

Если режим поступит разумно, мы получим стабильное государство. Если нет, то у врагов нашего государства останутся возможности для того, чтобы повторить белорусский сценарий. И я делаю все для того, чтобы этого не случилось. Я делаю все для того, чтобы объяснить своим партнерам и коллегам по политической сцене, что необходим мирный договор и необходим диалог, прежде всего.

- Говоря о политике, мы не можем не затронуть и экономику, Балканский поток - это чуть ли не главная артерия энергетического сотрудничества. Но поставки газа на юго-восток Европы снова под угрозой. Может ли что-то угрожать этому проекту?

- Россия принесла самые большие инвестиции в Сербию после 2000-го года. Эти инвестиции насчитывают около 1 миллиарда 800 миллионов евро. А общие инвестиции в энергетику Балкан составляют несколько миллиардов евро. Только для Сербии часть инвестиций принесла 0,7% ВВП, и мы благодаря этому в 2020 году из-за коронавируса не потеряли кредитный рейтинг. Российские инвестиции - это стратегические инвестиции. Это инвестиции, которые идут в полном соответствии с поддерживаемой политикой развития. Эти инвестиции соответствуют европейской энергетической политике. Это инвестиции, которые поддержали традиционный энергент ЕС, то есть газ. И поэтому у России достаточно устойчивая позиция, но, к сожалению, пробрюссельский министр Зорана Михайлович работает в англосаксонских интересах. И мы можем наблюдать, что их действия не соответствуют интересам Сербии. Интересы Сербии - это использование новых энергентов, таких как газ, который приходит из России, обеспечить энергетическую стабильность для своей страны и стран региона.

- Что бы вы могли пожелать от себя русскому и родному сербскому народу?

- Народу России я бы пожелал все то же самое, что желаю своим друзьям и самым близким людям. Это, конечно, здоровья и семейного согласия. Своему государству, Сербии, я бы хотел пожелать также здоровья и согласия в обществе, согласия в государстве, так как только с помощью согласия мы сможем построить уверенное будущее и справедливое общество.