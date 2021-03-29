Выскочили из дыма: танкисты ЗВО подкрались к обороне «противника» и расстреляли ее прямой наводкой

Танкисты Западного военного округа на нижегородском полигоне Мулино подкрались к обороне «противника», и расстреляли укрепления прямой наводкой.

Наступающие Т-72Б3 поддерживала артиллерия - гаубицы «Мста-Б», работающие дымовыми боеприпасами, затрудняющими точную стрельбу по приближающимся танкам.

Под ее прикрытием, а также при помощи постановки собственной аэрозольной дымовой завесы, танкисты сумели подкрасться к имитирующим пехоту, технику и фортификационные сооружения противника мишеням.

После этого экипажи грозных бронированных машин открыли огонь прямой наводкой с менее чем двухкилометровой дистанции. Все цели были успешно поражены, оборона условного противника прорвана.

Всего было задействовано около полутысячи военнослужащих и полторы сотни единиц вооружения и техники.



