Минцифры придумало, как защитить россиян от рекламных звонков

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации разработало поправки в закон о персональных данных. В соответствии с документом операторам связи будет запрещено продавать информацию о своих абонентах без их согласия. Как пояснили в пресс-службе ведомства «Звезде», разрешение потребуется от человека не только в случае использования сведений о нем, но в случае обезличивания данных.

«Теперь без согласия клиентов операторы связи не смогут продавать номера телефонов с указанием пола, возраста и расходов на связь своих абонентов», - отметили в Минцифры, обратив внимание, что россияне часто жалуются на рекламные звонки.

Там добавили, что разработанные поправки отражают позицию сразу нескольких профильных ведомств.

В министерстве также указали, что обезличивание персональных данных, которые бизнес может передавать государству, необходимо для принятия управленческих решений. В качестве примера в Минцифры привели анализ различных вариантов развития транспортной инфраструктуры.

«Бизнес и сейчас сдает в госорганы статистическую отчетность, но эта отчетность не позволяет принимать решения», - добавили в пресс-службе.

Как заверили в ведомстве, правительство будет уделять внимание каждому случаю, когда от бизнеса потребуется предоставить какие-либо данные.