Обезвредить тысячу боеприпасов: российские саперы завершили третью командировку в Лаос

Отряд Международного противоминного центра Вооруженных сил России завершил гуманитарное разминирование на территории Лаоса в рамках третьей командировки в эту страну.

Российские саперы искали и обезвреживали неразорвавшиеся боеприпасы времен Вьетнамской войны вместе с лаосским отрядом разминирования U-58. Поиск взрывоопасных предметов проходил в районе аэродрома Тхонгхайхин, находящегося в провинции Сиенгхуанг, с декабря прошлого года.

На территории площадью более трех гектаров удалось обнаружить и обезвредить более тысячи неразорвавшихся боеприпасов - в основном это американского производства кассетные бомбы, противопехотные мины и артиллерийские снаряды.

Помимо этого, российские специалисты провели как теоретическую, так и практическую подготовку лаосских саперов и передали новейшие отечественные средства поиска взрывоопасных предметов, а также комплекты защиты.

Всего в составе отправленного на помощь лаосцам отряда находилось 32 человека.



