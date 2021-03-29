Россия и Южная Корея подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны

Соглашение между российским и корейским правительствами о сотрудничестве в области обороны подписано сегодня, 29 марта, сообщает Министерство обороны РФ.

Как уточняет военное ведомство РФ, замглавы Минобороны Александр Фомин посетил Южную Корею в понедельник. В ходе своего визита в эту страну замминистра обороны провел переговоры с первым заместителем национальной обороны Республики Корея Пак Чже Мином.

Во время беседы стороны обсудили вопросы региональной безопасности, обстановку в Северо-Восточной Азии и на Корейском полуострове, а также состояние и перспективы двустороннего взаимодействия и военной области.

Кроме того, Фомин встретился с заместителем председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея генерал-лейтенантом Юн Ый Чхолем. По завершении диалога было подписано соглашение о сотрудничестве в области обороны.