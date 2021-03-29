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Тонны льда взмывают в небо: зачем саперы взрывают тротил на реках Южного Урала

Андрей Аркадьев
Анатолий Бородкин
13:13 29.03.2021
Благодаря подрывам в водоемах снижается объем ледяного покрова. Расчистка рек от заторов спасает от подтопления десятки населенных пунктов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Тонны льда и килограммы тротила взмыли в воздух на Южном Урале. Военные инженеры Центрального округа пришли на помощь жителям Челябинской области - они расчищают реки от ледяных заторов, чтобы предотвратить подтопление населенных пунктов.

От взрывов куски льда устремляются в небо на высоту пятиэтажного дома. Несколько секунд эффектного зрелища, благодаря которому десятки семей сохранят свое имущество и даже жизни. Для того чтобы подготовить взрыв, требуется потратить несколько часов кропотливой работы, 96 килограммов тротила, пробурить 40 лунок для закладки взрывчатки и проложить три километра саперного кабеля. Инженеры Уральской танковой дивизии оценивают результаты работы.

Саперы больше десяти лет помогают жителям Южного Урала ослабить ледяные оковы местных рек. За это время выработали свою систему взаимоотношений с природным оппонентом. При закладке заряда учитывают все - толщину льда, скорость течения и даже температуру воды.

«Мы, получается, топим заряд чуть ниже самой толщины льда, для того чтобы подрыв происходил под водой. Взрывная волна по воде гасится, и лед подкидывает кверху. А если мы будем оставлять лед, точнее, заряд на глубине толщины льда, то взрыв будет уходить в стороны и лед будет разбрасываться в стороны», - пояснил сапер-подрывник Артем Рябых.

За одну рабочую неделю Артем и его сослуживцы совершили пять подрывов на трех реках в Челябинской области. Израсходовали около 300 килограммов тротила. На подготовку одного залпа уходит менее трех часов. Но саперы подчеркивают, что торопиться в их работе - последнее дело.

Благодаря подрывам в водоемах не только снижается объем ледяного покрова, но и меняется его структура. Опытные подрывники буквально рыхлят замерзшую воду, превращая огромные глыбы в кашу. Этот процесс спасает от подтопления десятки населенных пунктов.

Нижний Тугузак - небольшая спокойная река на Южном Урале. В поселке Варна она встречает искусственные препятствия - пешеходный мост, небольшую дамбу и мост автомобильный. Глыбы льда за несколько часов забивают проходы под транспортными артериями, и уровень воды поднимается с одного до пяти метров.

Военные саперы свою задачу выполнили. Ледоход на уральских реках начался по графику. Сейчас дело лишь за солнечными днями. Уже неделю на Урале столбик термометра не поднимается ниже трех градусов. По словам специалистов, если погода не изменится, все водоемы очистятся от ледяной корки уже к середине апреля.

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