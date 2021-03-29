Красные или зеленые: диетолог объяснила, какие яблоки полезнее

Цвет яблок не сказывается ни на полезности фрукта, ни на его влиянии на организм. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова. Как уточнила врач, с этой точки зрения выбор сорта яблока зависит только от индивидуальных особенностей, в частности наличия аллергии, и личных предпочтений.

«Красное или зеленое яблоко? На самом деле если нет ограничений по аллергичности, то какое яблоко или фрукт вам улыбается, то и берем, это означает, какое вам больше нравится, то и берем», - пояснила доктор.

Она указала, что и красные, и зеленые яблоки примерно одинаковы как по энергоценности, так и по содержанию сахаров.

«Это касается энергоценности у яблока, она будет примерно идентичная. Количество сахаров тоже примерно идентичное, есть более кислые сорта, это на любителя, в них на какие-то пять-десять килокалорий будет меньше энергоценность за счет меньшего количества сахарозы», - уточнила Дианова.

Диетолог добавила, что, в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, минимальным для поддержания нормального функционирования организма является потребление 300-400 граммов фруктов в день.