«Шутить по-человечески»: Песков рассказал, как в Кремле проходит 1 апреля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в День смеха - 1 апреля - в Кремле принято шутить «по-человечески». Также он добавил, что сам Владимир Путин нередко над ним подшучивает.

«Он это делает постоянно», - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, шутил ли над ним глава государства в этот день.

Как именно принято подшучивать друг над другом в Кремле, он не уточнил.