«Шутить по-человечески»: Песков рассказал, как в Кремле проходит 1 апреля
Пресс-секретарь главы государства отметил, что Владимир Путин постоянно над ним подшучивает.
© Фото: Павел Кашаев, Global Look Press
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в День смеха - 1 апреля - в Кремле принято шутить «по-человечески». Также он добавил, что сам Владимир Путин нередко над ним подшучивает.
«Он это делает постоянно», - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, шутил ли над ним глава государства в этот день.
Как именно принято подшучивать друг над другом в Кремле, он не уточнил.