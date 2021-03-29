Защитить Барнаул: ракетное соединение Алтайского края перевооружится на «Ярсы» до конца года

Командующий РВСН, генерал-полковник Сергей Каракаев, рассказал о темпах перевооружения Барнаульского ракетного соединения на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

«Перевооружение Барнаульского ракетного соединения на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс» будет завершено до конца 2021 года», - заявил он в ходе проведения командно-штабного учения.

По словам Каракаева, это завершит перевооружение мобильной группировки Омского ракетного соединения.

Согласно сообщению Министерства обороны, в ракетное соединение поступают не только «Ярсы», но и другие современные образцы техники: например, машина дистанционного разминирования «Листва», боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М» и универсальная тепловая машина УТМ-80М.

Кроме того, улучшается и инфраструктура - это улучшит условия эксплуатации техники, обеспечит более совершенную подготовку дежурных сил, а также обеспечит личный состав лучшими условиями для отдыха и несения боевого дежурства.