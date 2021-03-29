В США полицейские надели наручники на пятилетнего ребенка

В США, в штате Мэрилэнд, полицейские заковали в наручники пятилетнего ребенка.

Инцидент попал на запись нагрудной камеры сотрудника полиции. На кадрах видно, как мужчина задерживает ребенка, сбежавшего со школы - он испуган и громко плачет. Полицейский в грубой форме отчитывает ребенка. Сотрудники правоохранительных органов также предлагают матери физически наказать сына, на что она отвечает отрицательно. После этого один из полицейских силой надевает на мальчика наручники и угрожает ему арестом.

Родители ребенка заявили, что мальчик получил психологическую травму после произошедшего, и подали в суд на сотрудников полиции.







