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Терапевт рассказала, как ускорить возвращение обоняния после коронавируса

Егор Левин
12:15 29.03.2021
По словам врача, для улучшения самочувствия и предупреждения негативного развития болезни в организме в первую очередь следует обратиться к реабилитологу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Benjamin Redeleit, imageBROKER, Globallookpress
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Потерянные или нарушенные при заболевании коронавирусом обоняние и вкус восстановятся, но в каждом случае индивидуально и в разные сроки. Бояться временных трудностей не стоит, если соблюдать основные правила постковидной реабилитации. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

«Противовирусную терапию принимаем достаточно долго, хотя обычно она назначается на краткий курс, на пять дней. Но при COVID-19 назначаем до 15 дней минимум, чтобы убрать “атаку” и воспаление по слизистым горла», - заявила она.

Лапа подчеркнула необходимость применения иммунных препаратов, восстанавливающих работу слизистой человеческого организма, так как на степень тяжести заболевания напрямую влияет степень ее поражения.

«Аденовирус проникает в лимфоузлы, и, если там остается, постоянно подпитывает и не дает восстановиться слизистой носоглотки», - пояснила врач.

По словам Лапы, для улучшения самочувствия и предупреждения негативного развития болезни в организме следует обратиться к реабилитологу.

Ранее в Великобритании у 44-летней женщины после заболевания коронавирусной инфекцией исказилось чувство обоняния. По ее словам, запах еды для нее стал «невыносимым», а зубная паста стала пахнуть бензином.

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