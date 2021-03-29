Терапевт рассказала, как ускорить возвращение обоняния после коронавируса

Потерянные или нарушенные при заболевании коронавирусом обоняние и вкус восстановятся, но в каждом случае индивидуально и в разные сроки. Бояться временных трудностей не стоит, если соблюдать основные правила постковидной реабилитации. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

«Противовирусную терапию принимаем достаточно долго, хотя обычно она назначается на краткий курс, на пять дней. Но при COVID-19 назначаем до 15 дней минимум, чтобы убрать “атаку” и воспаление по слизистым горла», - заявила она.

Лапа подчеркнула необходимость применения иммунных препаратов, восстанавливающих работу слизистой человеческого организма, так как на степень тяжести заболевания напрямую влияет степень ее поражения.

«Аденовирус проникает в лимфоузлы, и, если там остается, постоянно подпитывает и не дает восстановиться слизистой носоглотки», - пояснила врач.

По словам Лапы, для улучшения самочувствия и предупреждения негативного развития болезни в организме следует обратиться к реабилитологу.

Ранее в Великобритании у 44-летней женщины после заболевания коронавирусной инфекцией исказилось чувство обоняния. По ее словам, запах еды для нее стал «невыносимым», а зубная паста стала пахнуть бензином.