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В ОАК заявили, что серийное производство Су-57 - один из приоритетов на 2021 год

Тимур Шерзад
12:15 29.03.2021
В ОАК заявили, что серийное производство Су-57 - один из приоритетов на 2021 год
© Фото: Минобороны России
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Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что выход на стабильные темпы серийного выпуска истребителей пятого поколения Су-57 - один из основных приоритетов на 2021 год. 

«В этом году одним из приоритетов является освоение технологии серийного производства и выход на стабильные темпы серийного выпуска по двум новым машинам в военном и транспортных сегментах нашего бизнеса. Безусловно, для нас большой вызов – это выполнение контракта Минобороны на поставку 76-ти самолетов пятого поколения и обеспечение стабильного темпа серийности в соответствии с графиком», - отметил Слюсарь. 

Напомним, первый серийный Су-57 был передан Министерству обороны в январе 2021 года, в Единый день приемки военной продукции. Это - первый самолет в рамках государственного контракта на поставку 76 истребителей. 

Су-57 разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗе (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. 17 ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр.

Первый полет истребителя с двигателем второго этапа под управлением летчика-испытателя Героя России Сергея Богдана состоялся в декабре 2017 года.

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