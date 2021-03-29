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Не вернулись на базу: судно Северного флота вышло в море искать погибшие в годы войны подлодки

Андрей Аркадьев
12:05 29.03.2021
Судно участвует во втором этапе экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну». Сначала в море вышли ледокол «Илья Муромец» и судно тылового обеспечения «Эльбрус».
Не вернулись на базу: судно Северного флота вышло в море искать погибшие в годы войны подлодки
© Фото: Минобороны России
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Гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» вышло на поиск советских подводных лодок типа М - «Малютка», погибших в годы Великой Отечественной войны в Баренцевом море, сообщает пресс-служба Северного флота.

Речь идет о подводной лодке М-122, погибшей в 1943 году и М-175, не вернувшейся на базу в 1942 году. Также специалисты изучат места расположения немецких минных заграждений «Бантос-А» и «Бантос-Б». Второй этап экспедиции продлится порядка десяти суток.

В пресс-службе уточнили, что ранее специалисты искали подлодку М-122, но найти ее не получилось. Зато в рамках выхода удалось обнаружить несколько затонувших кораблей и судов, в том числе носовая часть советского транспорта «Тбилиси», погибшего в 1945 году.

Подводные лодки типа М - «Малютка» — самый многочисленный тип советских подводных лодок в годы Второй мировой войны, самые малоразмерные субмарины в этот период. Подводные лодки типа «М» приняли активное участие в Великой Отечественной войне. Предназначенные для ближней защиты берегов и морских баз, они оказались способны вести успешные боевые действия даже у побережья противника и во вражеских гаванях. Всего было построено около 150 подводных лодок данного типа.

Гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» проекта 865 было построено в Польше по заказу ВМФ СССР и введено в состав Северного флот а в декабре 1991 года. Названо в честь советского военного и военно-морского деятеля.

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