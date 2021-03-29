Путин: для России принципиально важны подлинные результаты выборов

Для суверенитета России на предстоящих в 2021 году выборах принципиально важно подлинное волеизъявление граждан. Об этом заявил Владимир Путин в приветственном обращении к членам Центризбиркома состава 2021-2026 годов, а также к гостям первого организационного заседания нового состава ЦИК.

«Для страны, ее развития и суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан России», - уточняется в приветствии президента, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что профессионализм Центризбиркома позволит провести федеральную избирательную кампанию на достойном уровне.

По словам Путина, за прошедшие годы члены ЦИК России задали высокие стандарты проведения выборов и референдумов, основанные на строгом соблюдении законодательства, внедрении лучших практик и передовых цифровых технологий, открывающих широкие возможности для участия граждан в общественной и политической жизни страны.