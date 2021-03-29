Разворот на Восток: почему в МИД России решили выделить все силы на диалог с Китаем

После того, как США ввели против Пекина санкции, а в адрес Москвы прозвучали очередные угрозы, окончательный разворот России на Восток был предопределен. Этого визита в Поднебесной ждали. Во время фотосессии глава МИД РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И дают понять: у них есть чувство локтя.

«Мы с КНР дружим не против кого бы то ни было. Наша страна географически расположена на огромном пространстве евразийского континента. И Китай – наш добрый сосед, и Европейский Союз – тоже. Всегда были заинтересованы в продвижении отношений по всем азимутам», - заявил Лавров во время визита.

На встречу Сергей Лавров прилетел по приглашению своего китайского коллеги. Еще неделю назад в ее в планах не было. Но за это время слишком много всего произошло: сначала выпад американского истеблишмента в сторону России, а затем - и Китая.

Во время переговоров на Аляске американская делегация в лице госсекретаря Блинкена обрушилась на Китай с обвинениями: в кибератаках, нечестной конкуренции и нарушении миропорядка. И все это на языке, далеком от дипломатии. Кажется, будто Вашингтон нарочно идет на обострение отношений с Пекином.

«Байден совершенно не собирается смягчать отношения с Китаем, а риторика применяется очень жесткая и даже хамская. Американцы сами обострили отношения с Россией и Китаем донельзя. Поэтому мы видим такой всплеск взаимопонимания между Пекином и Москвой. И это очень хорошо», - считает политолог Сергей Михеев.

Старая западная схема угроз и ультиматумов уже не работает. Мир изменился, в нем все больше сильных, самостоятельных стран. Россия и Китай призывают их объединиться, создать широкую коалицию государств, которые не согласны с санкционной политикой ЕС и США.

«Я думаю, все страны должны выступить единым фронтом против дезинформации и лжи, которые служат предлогом для санкций. Возвращаться к правилам джунглей - у кого сил больше, тому все должны подчиняться - это неправильно», - заявил глава МИД Китая Ван И.

Пекин и Москва делают все для того, чтобы санкционная политика нанесла экономике двух стран минимальный ущерб: наращивают товарооборот, продвигают совместные энергетические проекты - чего стоит один только газопровод «Сила Сибири» - и отказываются от иглы доллара и евро. Чтобы у тех, кто так любит санкции, в руках не осталось рычагов влияния.

«Нельзя вести дела в мире путем ультиматумов и санкций, принуждая другие страны к поведению, которое от них ожидают. У нас есть пословица: "насильно мил не будешь". США, к сожалению, ее не выучили», - считает Лавров.

Главу российского МИДа на Западе услышали, но выводы сделали парадоксальные. В то время, когда Москва и Пекин говорят о перспективах сотрудничества, на конференции в Брюсселе обсуждают только одно: как противостоять России и Китаю.

«Мы говорили о том, что обеспокоены агрессией России, особенно по отношению к ее соседям. Мы будем противостоять ее действиям. Мы также договорились продолжать с ЕС наш диалог по Китаю. Потому что мы можем добиться от Китая большего, если мы будем работать вместе и координировать наши подходы», - заявил Блинкен.

Поведение Европарламента, Белого Дома меняется как по щелчку, не регулируется элементарными законами дипломатии. Поэтому во время пресс-конференции в Гуйлине Сергей Лавров дает понять: ЕС стал слишком непредсказуемым, единственный надёжный партнер у нас теперь на востоке.

«Если Европа эти отношения разорвала, разрушив все механизмы, создаваемые многие годы. Склейка то, наверное, объективно ведет к тому, что сотрудничество России с Китаем развивается быстрее чем то, что осталось от отношений с европейскими странами», - отметил Лавров.

Тот самый разворот на восток, о котором говорят в России и Азии, происходит практически день в день с другим историческим событием - «разворотом над Атлантикой» в 1999 году. Тогда премьер Евгений Примаков прервал свой визит в США и развернул самолет, узнав о том, что НАТО атаковало Югославию. Нынешний американский президент - один из тех, кто эту атаку инициировал. В 99-м, будучи сенатором от штата Делавэр, Байден голосовал за бомбардировку Белграда.

«Я предлагал бомбить Белград. Я предлагал отправить американских пилотов и взорвать там все мосты», - заявил Джозеф Байден.

С тех пор прошло больше 20 лет, а Байден пользуется все той же риторикой, которая выходит далеко за рамки дипломатии. Поэтому и к угрозам, что сейчас поступают из его администрации стоит относится всерьез.

«Мы считаем, что с Россией предстоят трудные дни, поскольку есть вопросы, по которым у нас есть глубокие разногласия, есть действия, на которые нам нужно давать решительный ответ», - заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Все понимают, в Белом Доме переступили за красную черту. Фраза «трудные дни для России» звучит как очевидная угроза. Поэтому сам секретарь безопасности России Николай Патрушев, который крайне редко дает интервью, комментирует слова Салливана.

«Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать. Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить. Мы настроены на конструктивное сотрудничество, которое бы учитывало интересы каждой из сторон, было бы равноправным. Хочу подчеркнуть - мы не совершали никаких враждебных действий в отношении США, не совершаем их в настоящее время и не планируем совершать в будущем», - говорится в сообщении директора ФСБ.

Разрушение треугольника Россия-Америка-Китай это «путь в никуда» - заявил экс-глава американского Госдепа Генри Киссенджер. Поведение Байдена он назвал настоящей стратегической ошибкой. Ведь его предшественники – и Трамп, и Обама – делали все возможное для того, чтобы ослабить союз Москвы и Пекина. А тут Вашингтон намеренно подталкивает их друг к другу, будто не понимая насколько экономически мощным станет этот полюс силы.

«Запад сейчас фактически ведет две холодные войны против России и против Китая. склейка Остаются все эти рвы и укрепления на торговом фронте против Китая. Против нас ведется очень активная санкционная война, информационная война. И все это, конечно, сближает Москву и Пекин», - считает профессор Российского университета дружбы народов Юрий Тавровский.

Вашингтон отталкивает от себя Москву и Пекин - и на Востоке начинает формироваться новый союз, центр силы. США пытаются создать свою коалицию - и в то же время угрожают Европе. И теперь даже на Западе многих в эту коалицию США придется тащить силком. В такой ситуации новый миропорядок, инициированный Белым Домом, напоминает политические грабли, которые могут очень сильно ударить не только по администрации Байдена, но и по всей Америке.