В Кремле пообещали в ближайшее время сообщить о дате послания президента Федеральному собранию
Ранее в СМИ появилась информация, что обращение якобы уже запланировано на 22 апреля.
© Фото: Пресс-служба президента России
В Кремле своевременно информируют о точной дате ежегодного послания президента Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сообщим своевременно, мы скоро сообщим», - сказал официальный представитель Кремля.
Ранее в СМИ появилась информация, что дата уже утверждена и послание якобы будет оглашено 22 апреля.