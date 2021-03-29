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В Кремле пообещали в ближайшее время сообщить о дате послания президента Федеральному собранию

Светлана Головина
11:18 29.03.2021
Ранее в СМИ появилась информация, что обращение якобы уже запланировано на 22 апреля.
В Кремле пообещали в ближайшее время сообщить о дате послания президента Федеральному собранию
© Фото: Пресс-служба президента России
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В Кремле своевременно информируют о точной дате ежегодного послания президента Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сообщим своевременно, мы скоро сообщим», - сказал официальный представитель Кремля.

Ранее в СМИ появилась информация, что дата уже утверждена и послание якобы будет оглашено 22 апреля.

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