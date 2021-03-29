В стране и мире В Кремле пообещали в ближайшее время сообщить о дате послания президента Федеральному собранию Светлана Головина Ранее в СМИ появилась информация, что обращение якобы уже запланировано на 22 апреля. © Фото: Пресс-служба президента России Читайте нас на: В Кремле своевременно информируют о точной дате ежегодного послания президента Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Сообщим своевременно, мы скоро сообщим», - сказал официальный представитель Кремля. Ранее в СМИ появилась информация, что дата уже утверждена и послание якобы будет оглашено 22 апреля. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика