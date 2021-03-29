Прямо над головами: самолет пролетел в нескольких метрах от рыбаков в Новосибирской области

В Новосибирской области в районе села Ленинский спортивный самолет пролетел в нескольких метрах над головами рыбаков.

Очевидцы засняли произошедшее на камеру и поделились видеозаписью в Сети. На кадрах видно, как небольшой спортивный самолет на очень низкой высоте несколько раз пролетает над сидящими на льду рыбаками, размахивая при этом крыльями.

На аэродроме, которому принадлежит самолет, а также в транспортной прокуратуре уже начали проверку по факту инцидента.