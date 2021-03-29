ФСБ задержала участников группировки по продаже медсправок иностранцам

В Новосибирской области сотрудниками погранслужбы Федеральной службы безопасности задержаны члены преступной группировки, продававшие иностранным гражданам медицинские справки для въезда в Россию. Об этом сообщила официальный представитель ПУ ФСБ по региону Ирина Ануреева.

«У задержанных изъято более 1 000 бланков справок ПЦР, 400 заполненных справок-приглашений, денежные средства в российской и иностранной валюте на общую сумму свыше трех миллионов рублей», - уточнила представитель ведомства.

Помимо этого, в ходе обысков обнаружена клиентская база иностранцев, которые намеревались приобрести подложные документы. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 322.1 Уголовного кодекса - «Организация незаконной миграции».