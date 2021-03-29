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Гробница Иисуса Христа: библейский исследователь утверждает, что установил верное местоположение христианской святыни

Егор Левин
10:52 29.03.2021
Профессор из США заявил, что после длительных исследований пришел к выводу, что лишь одно из двух потенциальных мест захоронений обладает присущими настоящей гробнице признаками.
Гробница Иисуса Христа: библейский исследователь утверждает, что установил верное местоположение христианской святыни
© Фото: Carsten Rehder, dpa, Globallookpress
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Эксперт по Священному Писанию сделал заявление об обнаружении гробницы Иисуса Христа. Калифорнийский профессор библейских исследований Том Мейер считает, что обладает неопровержимыми доказательствами этого.

По заявлению ученого, на статус официального захоронения претендуют два места, ранее обозначенные множеством исследователей: согласно Библии, Иисуса пригвоздили к кресту на Голгофе, неподалеку от стен древнего Иерусалима, а после, сняв с креста после мученической гибели, перенесли в «гробницу, вырезанную в скале» и закрыли ее большим валуном. Считается, что Храм Гроба Господня в Израиле был построен именно на этом месте.

Однако существует место, известное в протестантском мире как «Гробница в саду». Оно особо почитается представителями данного направления христианской веры, однако ученый опроверг данную позицию.

«Храм Гроба Господня, построенный в 326 году нашей эры и расположенный в христианском квартале Старого города, представляет собой гробницу, которая, как долгое время считалось, принадлежала Христу. Захоронение в саду, расположенное также недалеко от Старого города, почитается как возможная пустая гробница Иисуса. Переоценка фактов в соответствии с Писанием делает невозможным факт его захоронения в ней», - рассказал Мейер в интервью изданию Express.

«Гробницу в саду» обнаружил в 1867 году местный фермер. Спустя несколько лет ученый Конрад Шик описал это место как «наполовину заполненное землей и человеческими костями». Впоследствии позиция о том, что именно оно и является настоящим захоронением Иисуса, было опровергнуто при более детальном исследовании: осмотр гробницы израильским археологом Габриэлем Баркаем в 1974 году позволил заявить, что она не обладает признаками принадлежности к временам действий Священного Писания. Ученый заявил, что ее возраст можно датировать несколькими веками ранее появления Иисуса Христа, в то время как известно, что он был захоронен в гробнице, «которая ранее не использовалась».

«Также примечательно, что надписи в гробнице в саду и греческие буквы в ней датируются пятью веками позже воскрешения Иисуса», - заявил Мейер.

Более ранние христианские символы, по его словам, обнаружены в гробнице не были. Таким образом, все свидетельства, полученные в ходе исследований, указывают именно на то, что Храм Гроба Господня является гробницей Иисуса Христа.

Ранее иерусалимский исследователь усомнился в находке гвоздей с распятия Иисуса. Арье Шимрон считает, что доказательства в виде находки их на месте захоронения первосвященника Иудея Каиафа недостаточно.

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