Вакцинирован - значит защищен: в Башкирии более тысячи военнослужащих и членов их семей привились от COVID-19

Более тысячи военнослужащих и членов их семей привились от коронавируса в Башкирии, сообщает Минобороны России. Им ввели первый и второй компонент отечественного препарата «Гам-КОВИД-Вак».

В первую очередь вакцинировались военнослужащие, несущие боевое дежурство, подрывные команды, защищающие населенные пункты от паводка, участники Всеармейских игр АрМИ-2021 «Открытая вода» и «Инженерная формула».

Прививки делали люди, которые ранее не болели коронавирусом и не имеют антител к инфекции. Вакцинирование проводится по желанию с письменного согласия. Перед процедурой граждане проходят медицинский осмотр и сдают тест на антитела. Также до них доводится информация о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» на организм человека.