«Родина-мать» покрылась трещинами после реставрации

Величественный 85-метровый монумент «Родина-мать зовет!» с ног до головы потрескался и покрылся пятнами, хотя полная реставрация памятника была проведена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На проблему обратили внимание после публикаций в соцсетях. Пользователи отмечали, что у скульптуры «полиняли» руки и якобы она не выдерживает ветров и сырости. Чтобы разобраться в ситуации, Министерство культуры направило в Волгоград специальную комиссию.

«Каждые три месяца мы мониторим ситуацию, при необходимости будем принимать меры и решения. Сегодня технические характеристики показывают, что все хорошо, все в порядке, слава богу», - рассказал заместитель министра Сергей Обрывалин.

В ходе обследования было установлено, что на памятнике образуются незначительные трещины и подтеки. Руководитель компании, недавно проводившей реконструкцию монумента, утверждает что это только косметическая проблема.

«Все трещины были сделаны. Это абсолютно поверхностные на чистовом материале, который покрыт сверху. С конструктивом и с железобетонной конструкцией все хорошо. Сейчас осталось доработать эстетику», - отметил заместитель руководителя проекта по реставрации монумента «Родина-мать зовет!» Сергей Сирота.

Масштабная реконструкция монумента Евгения Вучетича завершилась год назад. Строители заменили 100 внутренних скрепляющих канатов и устранили 12 километров трещин. На это ушло почти 700 миллионов рублей.

Если ремонт был проведен некачественно, то подрядчик должен исправить все недочеты по гарантии. Однако если компанию, проводившую реконструкцию, признают банкротом, об обязательствах можно забыть. На данный момент в ситуации разбирается прокуратура.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Игоря Лапика.